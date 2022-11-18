إهمال يتواصل وأرواح تزهق بفعل إبل سائبة، وخسائر في الممتلكات، مع قصص محزنة في ظل غياب الاهتمام من بعض أصحاب الإبل وغياب العقاب الرادع لهم. آخر المآسي وفاة امرأة حامل وجنينها واثنين من أبنائها إثر حادثة مرورية على طريق قريضة الزراعي الرابط بين محافظة مهد الذهب والمدينة المنورة، وراحت فرحة الأسرة بحضور زفاف شقيق المرأة لتنقلب الفرحة إلى مأتم بعد أن فقدت 4 من أفرادها أحدهم جنين في بطن أمه لم تسعفه الإبل ليتمتع بحياته وأشقائه بعد أن فوجئ الأب قائد السيارة بجمال سائبة حاول تفاديها ما أدى إلى انحراف المركبة وانقلابها، وبداخلها 8 كانوا في طريق العودة إلى المدينة المنورة بعد حضور حفلة زفاف في مدينة بيشة.واستقبلت طوارئ مستشفى المهد العام، الحالات ومنها السيدة المتوفاة بينما توفي أحد الأطفال أثناء وصوله قسم الطوارئ والحالة الثالثة لطفلة توفيت فور وصولها مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، وتمت معالجة 5 حالات أخرى لمصابين في مستشفى المهد العام، فيما سجلت حالة حرجة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية الفائقة في مستشفى الملك فهد العام.أكدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد يعد مخالفة مرورية، وتندرج هذه المخالفة ضمن جدول المخالفات رقم 6، وتتراوح عقوبتها بين 3 و6 آلاف ريال غرامة.وتنص المادة الثالثة في جدول المخالفات رقم 7 على فرض غرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال، على أصحاب الحيوانات الذين يسمحون بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.المطالبات متواصلة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تمنع تكرار حوادث الإبل القاتلة والتي تشكل مصدر رعب وقلق لعابري الطرق السريعة منذ عشرات السنين، وسط إصرار ملاك تلك الإبل على تركها دون قيد أو مرافقة من الرعاة لمنعها من عبور الطرق. ويأمل أحمد الشهري، إلزام ملّاك الإبل بإخضاعها للترقيم، حتى يسهل الوصول إلى ملّاكها عند الضرورة وعند تسببها في حوادث على الطرق، مشيراً إلى أن ذلك يعد وفق قوله إهمالًا يستحق العقاب ودفع دية المتوفين والتعويض عن الخسائر في الأملاك. ويؤكد الشهري، أن الحوادث التي تتسبب بها الإبل قاتلة، خصوصا أنها تترك وحيدة دون راع لتنتقل على الطرق وسط الظلام دون أي عواكس على أجسامها أو مرافقة من الرعاة لتفاجئ عابري الطرق السريعة.ويتفق معه عبد الخالق الغامدي، ويقول إن المسؤولية مشتركة بين ملاك الإبل والجهات المسؤولة عن الطرق. وعلى ملاك الإبل منع سيرها ليلاً وحيدة دون مرافقة وتركيب عواكس على أجسامها، ويجب حماية الطرق بأسلاك شائكة تحول دون اختراق الإبل لها وهو دور الجهات المعنية.شدد الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي، على أن ترقيم الإبل أصبح ضرورة ويجب أن يكون إجبارياً على ألا يتم شراؤها أو بيعها إلا عبر إجراءات إلكترونية تشترط الترقيم، ومن يخالف ذلك يجب أن يعاقب. وأضاف أن قيام بعض ملّاك الإبل بترك إبلهم دون راعٍ قرب الطرق السريعة يؤدي إلى تعرضها للخطر وتعريض قائدي المركبات للحوادث. وشدد المطرفي، على أن قواعد السلامة تحتّم على ملاك الإبل حجزها ليلاً أو توفير راعٍ معها أو مرافقتها ومنع عبورها الطرق السريعة وحيدة خصوصاً في المواقع التي تخلو من السياج الحديدي.وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت على عقوبات لعدم الالتزام في لائحة مخالفات الترقيم الإلكتروني للإبل. وبيّنت أن عقوبة مخالفة عدم تسجيل ملاك ومستوردي الإبل بيانات إبلهم أو عدم تحديثها أو ترقيمها لدى الوزارة، وعدم التبليغ عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر من الواقعة عن نفوق أو ذبح الإبل المرقمة وولادات الإبل وفقدان أو تلف الشريحة الإلكترونية المعتمدة، تصل إلى الإنذار الخطي في المرة الأولى، و1000 ريال في المرة الثانية، و2000 ريال في المرة الثالثة.وتصل عقوبة مخالفة عدم التعاون مع الوزارة أو من تفوضه بتقديم المعلومات أو تقديم معلومات غير صحيحة أو عدم منح التسهيلات اللازمة لفرق التقييم أو تعطيل إجراءاتها أو إتلاف أي معدات خاصة بالترقيم والتسجيل لأي سبب من الأسباب، إلى 5 آلاف ريال في المرة الأولى وتتضاعف في المرة الثانية، وتبلغ 20 ألف ريال في المرة الثالثة، وكذلك عقوبة عدم وجود مستند تسجيل وترقيم الإبل خلال نقلها أو تحريكها بين مناطق ومحافظات المملكة تبلغ 1000 ريال في المرة الأولى و2000 في المرة الثانية و5000 في المرة الثالثة، وفي حال تكرار أي مخالفة لأكثر من 3 مرات خلال العام الواحد تتم إحالتها إلى لجنة النظر لإيقاع العقوبة الرادعة. وتأتي عقوبة مخالفة تثبيت شريحة إلكترونية إضافية على الإبل دون الرجوع للوزارة 5 آلاف ريال على كل رأس، وعقوبة تحريك أو نقل أي إبل غير مرقمة بين مناطق ومحافظات المملكة تصل إلى 1000 ريال على كل رأس. وتطبق عقوبة 5 آلاف ريال على كل رأس عند إزالة أو التلاعب بالشريحة الإلكترونية الموجودة على الإبل والمعتمدة لدى الوزارة لأي سبب كان.ومن العقوبات التي تطبق بحق ملّاك الإبل عند استخدام رقم إلكتروني سابق على إبل، 5 آلاف ريال على كل رأس، وكذلك عقوبة التصرف بالإبل غير المرقمة بنقل ملكيتها أو ما يؤول إلى نقلها كالهبة ونحوها 1000 ريال على كل رأس.