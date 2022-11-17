أوصى النواب العموم ‏العرب في اجتماع «جمعية النواب العموم العرب بجدة 2022»، باستضافة النيابة العامة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة العربية السعودية لمجموعة عمل من خبراء النيابات العامة المختصين بجرائم الإرهاب والاحتيال المالي خلال العام ‏لتطوير آليات التنسيق والتعاون في مكافحة تلك الجرائم.

وتأتي التوصية ‏استكمالا لمسيرة التطوير التي أطلقها النواب العموم العرب في الاجتماع السابق لعام 2021م، وتيسيراً وتعزيزاً لأواصر التعاون بين النيابات العامة في مواجهة الجريمة المنظمة في المنطقة العربية، والعابرة للحدود، وكون النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية المضيفة عضواً مؤسساً لهذا الكيان العربي القضائي «جمعية النواب العموم العرب» ‏الذي يضم النواب العموم والمدَّعين العامين العرب لمناقشة التحديات المتنامية للجريمة المنظمة التي تواجه المنطقة العربية، وحرصاً على استمرارية التنسيق والتعاون ما بين هيئات الادعاء العربية وبُعدها الدولي والإقليمي، ودعماً لجهود الجمعية في التطوير المستمر لقدرات أعضاء النيابات العربية.