وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس) إلى مملكة تايلند في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي الجنرال برايوت تشان أوتشا.

عقب ذلك، صافح ولي العهد مستقبليه من أعضاء الحكومة التايلندية، فيما صافح دولة رئيس الوزراء التايلندي المسؤولين السعوديين.

وقد أُجريت لولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلندي، واستعراض حرس الشرف.

وقد وصل في معية ولي العهد، كل من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، و سكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.