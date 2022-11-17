تنطلق يوم الأحد القادم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بمدارس جدة ورابغ وخليص في مختلف المراحل الدراسية.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أنه تم الاستعداد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، لأداء اختباراتهم النهائية في أكثر من 2400 مدرسة بنين وبنات، في كل من جدة ورابغ وخليص، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير الأجواء المريحة والبيئة الملائمة لأداء الاختبارات.

وأشار الزارع إلى الدور الكبير لإدارات المدارس وكادرها في التهيئة المبكرة لأعمال الاختبارات، والتعاون والشراكة المثمرة بين البيت والمدرسة لنجاح هذه المرحلة، موضحاً أن هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم، لدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات، مع بداية انطلاق الاختبارات ومشاركتهم الإشراف والمتابعة لأعمال الاختبارات بشكل يومي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران أن كافة الإدارات ذات العلاقة أنهت استعداداتها لتقديم الخدمات اللازمة خلال فترة الاختبارات، حيث بدأت اللجان بإدارتي الاختبارات والقبول بنين وبنات من الأسبوع الماضي بأعمال التهيئة والاستعداد لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مثل تدقيق بيانات الطلاب الخريجين في نظام المقررات لهذا الفصل ومتابعة إدخال الدرجات واعتماد المهارات للمرحلة الابتدائية ومتابعة سير أعمال الاختبارات لجميع المراحل وفقًا للتعليمات المعتمدة إلى جانب تقديم الدعم الفني للمدارس، فيما أعدت إدارة الإشراف التربوي خطة للاختبارات تشمل جولات ميدانية للمشرفين والمشرفات طوال فترة الاختبارات، مضيفاً أن إدارتي التوجيه الطلابي تشارك بخدمة الهاتف الإرشادي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات بمشاركة نخبة من مشرفي وحدة الرعاية الطلابية ومشرفي التوجيه الطلابي، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات.

لافتاً إلى أن إدارة الشؤون الصحية المدرسية قامت بإصدار التعاميم المنظمة لمهام الموجه الصحي في فترة الاختبارات ونشر محتوى توعوي عن النمط الصحي للاختبارات إضافة لإعداد خطة «صحتي في الاختبارات» لمشرفي الشؤون الصحية والتحديث المستمر لاستمارة وتقرير متابعة مشرفي الشؤون الصحية للاختبارات.

وفيما يتعلّق بتهيئة واستعدادات المدارس أشار الصقيران إلى أن شركة «تطوير» وبإشراف ومتابعة من الخدمات المساندة بالإدارة استكملت أعمال الصيانة لأكثر من 979 مبنىً مدرسياً للبنين والبنات شملت صيانة مقرات الاختبارات،وأجهزة التكييف، وخدمات النظافة وتهيئة المباني المدرسية لاستقبال الطلبة لأداء الاختبارات في أجواء مريحة وبيئة ملائمة.