أعلنَت وزارةُ التعليم بدءَ التقديم على مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثالثة ابتداءً من اليوم من خلال الرابط الإلكتروني: https://moe.gov.sa/ar/education/Pages/Scholarship.aspx على منصة «سفير»، وذلك للسنة الأكاديمية 2023/2024م.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً إلى 5 مايو 2023م، فيما سيكون إعلان النتائج بعد المفاضلة ابتداءً من شهر يونيو 2023م، مؤكدةً أنه على الراغبين بالتقدّم لمسار التميّز، الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار.

وأكدَت الوزارة أنّ التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تأتي محقّقة متطلبات التنمية الشاملة وفق «رؤية المملكة 2030»، ورفع مستوى التأهيل العلميّ للطلاب والطالبات باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها، حيث تدعم التخصصات الجديدة والمتنوعة القطاعات الواعدة في المملكة، وتسهم في تحقيق التنافسية العالمية، إلى جانب ما تشتمل عليه من برامج داعمة لجودة الحياة، وبناء مجتمع حيوي.