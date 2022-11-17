أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، السيطرة على 4 أسود، في منطقة القصيم، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، ونقلها إلى وحدة الإيواء لتقديم الرعاية اللازمة.

وأكد المركز أن مباشرة الحالة تمت بعد ورود بلاغ من مواطن لشرطة منطقة القصيم عن وجود مفترسات في إحدى استراحات حي الشقة في بريدة بمنطقة القصيم، كاشفا أنه تم القبض على صاحب الاستراحة وإحالته للنيابة العامة.