التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيئول، مجموعة من رؤساء الشركات الكورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالسعودية في مختلف المجالات خصوصا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية.

حضر اللقاء، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.