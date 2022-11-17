أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وشركة «أفيردا» الرائدة في إدارة وإعادة تدوير النفايات، توقيع عقد جديد لبناء مرفق وخدمات إدارة النفايات المستدامة داخل الحرم الجامعي، بهدف تصفير النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة في الجامعة بحلول عام 2025.

وستدير «أفيردا» جميع العمليات من معالجة النفايات الصلبة والخطرة، إلى إعادة التدوير والفرز ونقل النفايات والتخلص منها.

يشار إلى أن «أفيردا» عملت مع كاوست منذ عام 2015 لتصميم وتقديم خدمة إدارة النفايات المتكاملة لمرافق الحرم الجامعي والأحياء السكنية التي تتوافق مع حاجات الجامعة وأهدافها المستدامة. وخلال هذه المدة، تمت إعادة تدوير أكثر من 3500 طن من النفايات، بما في ذلك 1332 طناً من ورق الكرتون المقوى، و227 طناً من الورق، و357 طناً من البلاستيك، و614 طناً من المعادن و243,000 لتر من الزيوت المختلفة.

وسيدعم عقد «كاوست» الجديد مع «أفيردا»، الذي تبلغ مدته 10 سنوات، هدف الجامعة المتمثل في تصفير النفايات المتجهة إلى المكبات بشكل أكبر، وإعادة تدوير واستعادة 100% من المنتجات الثانوية للنفايات البلدية التي لا يمكن تجنبها من خلال تطوير مرفق سريع ومتكامل لاستعادة المواد وإتمام عمليات جمع وفرز وتجميع النفايات بخطوة واحدة. وسيدعم ذلك أسطولاً كهربائياً بالكامل من مركبات جمع النفايات من «أفيردا» (التي كانت تعمل بالديزل سابقاً)، وبذلك يتم توفير الطاقة وفي الوقت نفسه القضاء على الانبعاثات وتقليل الضوضاء وتكاليف الصيانة وغيرها.

وقال نائب الرئيس لإدارة المرافق في كاوست بهذه المناسبة: «نفخر في كاوست بمواصلة علاقتنا المميزة مع أفيردا في هذه الرحلة التحويلية الخالية من النفايات. إن المسعى العام لإدارة النفايات -بدءًا من المرفق الذي سيتم فيه فرز النفايات إلى مسارات إعادة التدوير المختلفة، إلى أسطول التجميع الكهربائي بالكامل- سيسمح لكاوست بتحقيق هدفها المتمثل في تصفير نفاياتها بحلول عام 2025، ودعم مسعى المملكة العربية السعودية في جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال الحفاظ على البيئة والمساهمة في تحسين جودة الحياة».

وعلق رئيس قسم النمو في «أفيردا» مازن شيباكلو على هذه الخطوة قائلاً: «الاستدامة هي جزء لا يتجزأ من حرم كاوست. وقد قدمت أفيردا لأكثر من عقد من الزمان خدمة نموذجية لإدارة النفايات المستدامة في الجامعة، والتي تطورت بتطور مجتمع كاوست ونموه وتفاعله. ويسعدنا اليوم أن نساهم في مساعدة الجامعة في المرحلة التالية من رحلة الاستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات وتحقيق صفر نفايات إلى المكبات. تسعى كاوست باستمرار لتحسين استدامة عملياتها وهي من المؤسسات العلمية الرائدة في تنفيذ مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن في أفيردا فخورون جدًا بدعمها لتحقيق أهدفها الطموحة».

سيشمل المرفق الجديد المصمم خصيصاً ليلائم التصميم العصري للحرم الجامعي في كاوست مساحة للمكاتب الإدارية، ومخزناً، ومواقف للسيارات، ومستودعاً لتخزين الحاويات ومعدات التشغيل الأخرى. وسيقدم خدمات جمع النفايات المتخصصة عبر حرم الجامعة وخمس مناطق سكنية ومعالجة كل نوع من النفايات بشكل صحيح. وسيتم فرز المواد القابلة لإعادة التدوير وبيعها في السوق، وتحويل المواد العضوية إلى سماد بواسطة منشأة التسميد في كاوست.

ولا شك في أن أكثر من 7000 عضو من مجتمع الجامعة سيكون لهم دور مهم في فصل المواد القابلة لإعادة التدوير من المصدر. وتحقيقًا لهذه الغاية، تقوم كاوست وأفيردا بتطوير حملة توعية بيئية للمقيمين داخل الحرم الجامعي لضمان المشاركة الفاعلة في جهود تصفير النفايات.

سيكون استخدام تقنية المعلومات لتسجيل بيانات إدارة النفايات ومراقبتها وتحليلها والإبلاغ عنها مكونًا حيويًا لدعم هذا البرنامج وضمان تحقيق كاوست لأهداف الاستدامة الخاصة بها. وسيتم وضع أطر تقنية لجمع البيانات على المستوى الدقيق، بما في ذلك إدارة الحاويات ونظام الوزن الديناميكي وتتبع الأسطول وإدارته. وستعمل خطة الاستدامة للعمليات على تتبع وقياس التقدم المحرز بهدف تخفيض الانبعاثات وإبقاء كاوست على اطلاع كامل ببصمتها البيئية، فضلاً على الأنشطة والخدمات التي تقدمها أفيردا داخل وخارج المرفق.