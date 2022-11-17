أصدرت قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في جزيرة بالي بإندونيسيا، أمس، بيانها الختامي، وسط توافق في الملفات الاقتصادية الرئيسية.وعلى الجانب السياسي، الذي شهد خلافات قبيل صدور البيان الختامي، أوضحت قمة العشرين في بيانها «الإعراب عن بالغ الأسى حيال القصف الروسي على أوكرانيا».وقال البيان: «معظم أعضاء المجموعة أدانوا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع وجود وجهات نظر مختلفة، ولا بد من الالتزام بالقوانين الدولية والنظم الثنائية التي تحمي الأمن والاستقرار، إن استخدام السلاح النووي أو التلويح بذلك غير مقبول».وأوضح البيان، أنه بالنظر إلى التقلبات في قيمة العملات هذا العام «نعيد التأكيد على التزامنا بأسعار الصرف الصادرة عن وزارات المالية والبنوك المركزية في الدول الأعضاء بتاريخ أبريل 2021».ولفت البيان إلى أنه على الدول الأعضاء أن تتخذ إجراءات مؤقتة، وتضع أهدافاً محددة للمساعدة في توفير الطاقة للدول الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.وفي ملف المناخ، نوه البيان بقوله: «إن دول العشرين اتفقت على السعي للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً إلى 1.5 درجة مئوية».