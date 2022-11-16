وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام) دولة رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو.

وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.

وقد وصل في معية سمو ولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.