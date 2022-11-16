ثمّنت رابطة العالم الإسلامي إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، وذلك بعد تعرُّض أجزاء كبيرة منه لحادثِ حريق.

ورفع الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة، مؤكِّدًا أن العالم الإسلامي يُثَمِّن للمملكة هذه المبادرة في سياق جهود الخير التي تضطلع بها لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء؛ مُجسدةً شعورها الإسلامي العميق؛ انطلاقاً من وجدانها الإيماني، ومرجعيتها الجامعة, مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لحرص المملكة على تعزيز وعي أبناء الأمة الإسلامية بمبادئ دينهم العظيم من خلال أمثال هذا الصرح الكبير الذي يمتد نفعه لكل مريدي الخير.

ودعا العيسى المولى القدير أن يحفظ المملكة ويبقيها ذُخرًا للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يبذلانه من جهودٍ مباركة في هذا الشأن وغيره، في عمر مديد، وعمل صالح متقبل مبرور.