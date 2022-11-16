ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 13 مخالفاً لنظام البيئة، و12 مواطناً، ومقيماً من الجنسية السودانية، بحوزتهم أكثر من 34 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مناطق الرياض وعسير ومكة المكرمة.

وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن غرامة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.