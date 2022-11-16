أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تكفّل السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بعد تعرض أجزاء كبيرة من المركز لحادثة حريق الشهر الماضي، وذلك تجسيداً للعلاقات الأخوية التي تجمع السعودية وإندونيسيا الشقيقة.

ويأتي إعلان ولي العهد تأكيداً على حرصه واهتمامه بالمراكز الإسلامية في الدول الشقيقة والصديقة كافة، لما لها من دور كبير في تربية الأجيال الناشئة، ونشر سماحة الإسلام ورسالته القائمة على السلام والاعتدال والحوار.

وتبلغ مساحة المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا 109,435 متراً مربعاً، ويضم المركز العديد من المرافق، منها مسجد بمساحة 2200 متر مربع يتسع لأكثر من 20 ألف مصلٍّ، إضافـة إلى مركز دراسات بحثية، وقاعة مؤتمرات.