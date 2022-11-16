اضطرت وزارة التعليم إلى تغيير كلمة المرور لجميع مستخدمي نظام «نور» الإلكتروني، ويأتي هذا الإجراء احترازياً.

وبينت الوزارة في رسالة بثتها عن طريق الصفحة الرئيسية للنظام أنه حرصاً من وزاره التعليم على حماية وسرية معلومات منسوبيها وتطبيقاً لضوابط الأمن السيبراني تم تغيير كلمة المرور لجميع حسابات مستفيدي نظام نور.

لذلك نرجو منكم إعادة تعيين كلمة السر باستخدام الجوال أو الإيميل المسجل على النظام وفي حال وجود خطأ بالجوال أو الإيميل أو عدم تسجيلهما نرجو التواصل مع مدير المدرسة أو الدعم الفني لنظام نور لرفع تذكرة دعم «تقني» لاستعادة كلمة السر أو الدخول عن طريق النفاذ الموحد.