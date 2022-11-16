كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة.

وقال خلال كلمته في الدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس (الثلاثاء): «القطاع الخاص ورجال الأعمال استجابوا إلى مبادرات التوطين التي أطلقتها الوزارة، ونسبة البطالة في السعودية (سعوديون وغير سعوديين) بلغت 5.5%، وسجلت بطالة السعوديين أدنى مستوى تاريخياً في 20 عاماً بنسبة 9.7%».

وأكد الراجحي أن الوزارة مستمرة في العمل حتى الوصول إلى الرقم المستهدف لنسبة البطالة بين المواطنين، وهو 7% في 2030، وفيما يتعلق بأنماط العمل الجديدة، أضاف الوزير الراجحي: «عدد المسجلين في تلك الأنماط وصل إلى 1.8 مليون رخصة عمل حر، وذلك الرقم كان غير متوقع».

وأشار إلى أن عدد المتفرغين لأنماط العمل الجديدة بلغ نحو 200 ألف شاب وشابة سعوديين.

5.5 % البطالة في السعودية 9.7 % بطالة السعوديين