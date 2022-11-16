عدّ أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، شبكة الطرق في المملكة رافداً حقيقياً من روافد الاقتصاد الوطني، إذ أولت القيادة اهتماماً كبيراً بالنقل بأشكاله كافة، وهذا ما يتضح للجميع من خلال اعتماد الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.جاء ذلك خلال مجلس الاثنينية الأسبوعي أمس الأول، وأكد أن المشاريع ستسهم في جعل الطرق آمنة ومريحة لكل من يستخدمها، لا سيما أن طرق المنطقة تشهد كثافة مرورية عالية سواءً من الشاحنات أو المركبات الصغيرة، وذلك لتعدد كثافة الطرق الدولية التي تربطها مع دول الجوار، مبيناً أن هذه المشاريع تضع حلولاً جذرية لمشكلة الكثافة المرورية وإيجاد بدائل مناسبة للنقل، وقال: تشرفت في الفترة القريبة الماضية بافتتاح خط السكة الحديدية بين ميناء الجبيل وميناء الدمام، وهذا الخط سيسهم في تخفيف استخدام الشاحنات لطريق الجبيل الدمام.وأشار إلى أن كثافة حركة النقل دليل على أن هناك تنمية، وأن المشاريع التنموية تسير في اتجاهها الصحيح، مؤكداً أن جودة التنفيذ مهمة للغاية للخروج بمشاريع نوعية يستفيد منها الجميع وتسهم في تحقيق هدف السلامة على الطرقات وحماية الأرواح والممتلكات.وتطرق أمير المنطقة الشرقية لأثر تلك المشاريع وما يصاحبها من إغلاق لبعض الطرقات والتوجيه لطرق بديلة، حاثاً الإعلاميين والمستفيدين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي على أخذ المعلومات من الجهات المعنية من حيث أسباب الإغلاقات، لا سيما مع ما ستحققه تلك المشاريع من فوائد كبيرة على المستفيدين، مرحباً بالنقد الهادف وتقديم الملاحطات للجهات المعنية، مؤكداً أهمية إيضاح الأثر الإيجابي لتلك المشاريع على حياة الناس رغم ما فيها من إغلاقات مؤقتة.من جانبه، أوضح المهندس أحمد الغامدي أن وزارة النقل قامت بإعداد إستراتيجية قطاع الطرق بما يشمل مراجعة الوضع الحالي، وتحديد الطموحات، ووضع الأهداف، وتطوير المبادرات لتحقيق محاور إستراتيجية قطاع الطرق، مبيناً أنه يجري حالياً تنفيذ 24 مشروعاً في المنطقة موزعة على المحافظات، من أهمها استكمال طريق صفوى رحيمة وإصلاح وتوسعة طريق الجبيل وتقاطع الأمير نايف مع دائري الدمام – تقاطع النابية على طريق أبو حدرية وتحسين وتطوير تقاطع طريق بقيق الظهران مع طريق أبو حدرية واستكمال طريق الظهران العقير سلوى.وأبان أن قيمة هذه المشاريع تجاوزت 2.4 مليار ريال، يتم خلالها إنشاء وتحسين طرق بطول ما يقارب 600 كلم، مع إنشاء 38 جسراً ضمن 9 تقاطعات، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز بهذه المشاريع 55%، حيث المتوقع الإنتهاء من هذه المشاريع في الربع الأخير من عام 2024، لتضاف هذه المشاريع لما تم إنجازه من مشاريع خلال الـ5 سنوات الأخيرة، والتي بلغت 24 مشروعاً، بإجمالي طول 1500 كلم، وبتكلفة قاربت 3 مليارات ريال.