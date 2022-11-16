أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن مشاركة المملكة في منتدى قمة قادة مجموعة العشرين 2022 في إندونيسيا، يؤكد دورها المحوري في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في صنع السياسات الاقتصادية الدولية، وجهودها في دعم الاستقرار العالمي.وقال إن مشاركة الوزارة في أعمال مجموعة الـ20 يأتي في سياق تأكيد اهتمام المملكة بازدهار أسواق العمل بعد جائحة كورونا، ودعم أولويات الرئاسة الإندونيسية للعمل والتوظيف، إلى جانب تسليط الضوء على العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، وأبرز مخرجاتها المتصلة بتنمية القدرات البشرية، والبرامج والمبادرات التي تدعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وإستراتيجيات سوق العمل والمهارات، وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث، وتشجيع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وبين الراجحي أن مجموعة عمل التوظيف عقدت هذا العام 6 اجتماعات، منذ بدء أعمال الرئاسة الإندونيسية، تلاها اجتماع وزراء العمل والتوظيف، الذي عقد في منتصف شهر سبتمبر الماضي، إذ ركزت المجموعة في ظل الرئاسة الإندونيسية على محور أساسي بعنوان «تحسين ظروف العمل للتعافي معاً»، من خلال تبني 4 أولويات: سوق العمل الشامل ووظائف مؤكدة لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية القدرات البشرية من أجل النمو المستدام وتحسين الإنتاجية، والاستحداث المستدام للوظائف تجاه العالم المتغير للعمل، إلى جانب تكييف أنظمة الحماية في العمل من أجل حماية أكثر فعالية ومرونة لجميع العاملين.وأشار إلى أن مجموعة العمل والتوظيف توافقت هذا العام على مخرجات عدة تتمثل في: خطة عمل لتسريع ومراقبة مبادئ مجموعة الـ20؛ لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتوصيات بشأن سياسة مجموعة الـ20 للنمو المستدام والإنتاجية في تنمية القدرات البشرية من خلال تعزيز التدريب المهني المجتمعي.