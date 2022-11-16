التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في إندونيسيا الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش انعقاد القمة.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى ولي العهد، رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.والتقى الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.من جانب آخر، التقى ولي العهد، المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق بين المملكة والصندوق وتبادل الآراء حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.