عقدت اللجنة الرئيسية لمدينة أبها الصحية، اجتماعها الثاني بحضور رئيس جامعة الملك خالد، رئيس اللجنة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، بالمدينة الجامعية بالقرعاء.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتطورات والمبادرات لبرنامج مدينة أبها الصحية، وتحديد أولويات البرنامج وخطط العمل والمشاريع والأنشطة وكذلك استعراض إنجاز برنامج مدينة أبها الصحية.

من جهة أخرى، كرّم رئيس جامعة الملك خالد، المتميزين والمتميزات في الأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات الجامعة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجامعات السعودية، حيث شمل التكريم فريق منتخب اختراق الضاحية الفائزين بكأس المركز الثاني في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والتي نظمت في جامعة جازان، وكذلك تم تكريم طالب حصل على الميدالية الفضية تحت وزن 64 في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للتايكوندو والتي أقيمت في جامعة الملك سعود، إضافة إلى طالبتين حققتا المركز الأول في مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في مجال المبادرات والأفكار التطوعية في المجال الرياضي والجامعي، واليوم العالمي للرياضة الجامعية، مشيداً بالإنجازات التي حققها طلاب وطالبات الجامعة في المنافسات والبطولات على مستوى الجامعات، والتي تعكس المستوى المتميز لطالب وطالبة الجامعة وقدرتهما على المنافسة بشكل فعال، كما حث الفائزين على بذل المزيد من الجهد في المنافسات القادمة.