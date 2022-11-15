شارك الوفد السعودي في قمة شباب العشرين التي تستضيفها وتم اختيار الوفد الممثل لصوت شباب المملكة من مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» الخيرية، واجتاز الشباب مراحل من التدريب والتطوير في مجال التمثيل الدولي عبر برنامج «الأصوات المتمكنة».

وأشارت رئيسة الوفد يسر العتيبي لـ«عكاظ» إلى أنهم سيمثلون الشباب السعوديين من خلال الاقتراح والتصويت على السياسات العامة الشبابية التي يتضمنها البيان الختامي لمجموعة العشرين، ونوهت بأهمية تفعيل دور الشباب وبقدراتهم وتمكينهم للوصول بالمجتمعات إلى أعلى المعايير المستهدفة في مختلف المجالات.

وأكدت العتيبي أن قمة شباب العشرين تعد إحدى أبرز منصات التعاون الدولي التي تجمع الشباب من أكبر عشرين اقتصادا حول العالم لمناقشة القضايا الملحة، وأشارت إلى أن الوفد ناقش أربعة مساراتٍ مهمة ومثّل شباب المملكة في النقاش: عبدالمجيد الرفاعي بمسار التحول الرقمي، رغد فتح الدين في مسار الكوكب المستدام والصالح للعيش، سعيد بزرون بمسار توظيف الشباب، ومسار التنوع والشمولية بقيادة رئيسة الوفد. ويتطلع الشباب السعوديون أن تتضمن السياسيات العامة في البيان الختامي لمجموعة العشرين، مخرجات تلك اللقاءات، والتركيز على الجانب الإنساني في عملية التحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم العمل الدولي متعدد الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل الخلافات بالطرق السلمية.