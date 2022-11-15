بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، ناقش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، الذي أقيم بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر، هواجس ممثلي نحو 200 دولة تجاه مسألة كيفية احتواء الاحترار العالمي وكيفية التخفيف من التكاليف المالية لتغير المناخ، وخصوصاً بالنسبة للدول الضعيفة. والهدف من ذلك هو الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية، كما هو مذكور في اتفاقية باريس لعام 2015.

وقدم رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) البروفيسور توني تشان محاضرة، بعنوان «القيادة الجريئة: احتضان التعاون والمنافسة» في مركز الابتكار المستدام، المعرض المصاحب ضمن مؤتمر المناخ كوب 27، حيث شاركت «كاوست» بثلاثة مشاريع ضمن جناح المملكة في المنطقة الزرقاء، وهي (مشروع مستقبل اقتصاد الهيدروجين، التقاط الكربون عن طريق الإطارات المعدنية العضوية، ومشروع تخزين الكربون وتمعدنه تحت الأرض).

ومثل الجامعة في الجناح السعودي بالمؤتمر اثنان من شباب الوطن ومنسوبي الجامعة، وهما: طالب الدكتوراه في مجال مصادر الطاقة فراس رويحي، وطالب الدكتوراه في الهندسة الكيميائية عبدالهادي الحاجي، وشارك الطالب فراس الرويحي، في جلسة نقاش حوارية تهتم بمستقبل الطاقة ضمن أنشطة الجناح السعودي. وخلال فعاليات المؤتمر العلمية والبحثية شاركت «كاوست» ضمن منطقة الابتكار بجناح يهتم بالاستدامة والبيئة، الذي لقي اهتمام الكثير من الزوار ممن لديهم اهتمام بهذا المجال، كما شاركت الجامعة في المنطقة الخضراء بجناح يهتم بآخر أبحاث الجامعة، ولم تتوقف مساهمة «كاوست» عند هذا الحد، بل شارك العديد من أساتذة الجامعة في العديد من ورش العمل والمحاضرات في كوب 27، ومنطقة الابتكار، والمنطقة الخضراء.

وفي ذات السياق، عززت «كاوست» مساهمتها في منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالعديد من المبادرات بعد مضي عام على مبادرة السعودية الخضراء، حين أعلنت المملكة عدداً من المبادرات الهادفة، للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. ما الذي حققته هذه المبادرة وما الذي ما زال عليها تحقيقه، حيث تمت عدة اتفاقيات كان أبرزها مع «شركة الكهرباء» لإنشاء مشروع استخلاص الكربون في منطقة ضباء الخضراء.

وأشادت عدة جهات حكومية وخاصة بدور «كاوست» الريادة في دعم مشروع مبادرة السعودية الخضراء، وهو المنتدى التي شهدت فعالياته مشاركة البروفيسور توني تشان رئيس جامعة كاوست، في جلسة نقاش بعنوان (كيف نأخذ مساراً مهنياً في مجال حماية الكوكب؟)، ناقش خلالها أهم الوظائف التي تشهد نمواً وتعتبر متاحة في مجال الطاقة الخضراء، وما الفرص المتاحة للمهن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، كما شارك البروفيسور كارلوس دوارتي (أستاذ علوم البحار في كاوست)، في جلسة نقاش بعنوان تنمية الاقتصاد الأزرق، شرح فيها رؤية السعودية لحماية البحر الأحمر، وكيف يمكن تعزيز التعاون الدولي من أجل حماية النظم البيئية الساحلية.