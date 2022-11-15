طالب مجلس الشورى هيئة المعارض والمؤتمرات، بتحقيق عدالة توزيع فعاليات المعارض على المناطق، وتنويع مواقع إقامتها، ما يمكّن تشغيل جميع الفنادق والصالات، وينشط الاستفادة من المقومات المتاحة في كل منطقة وكل محافظة، ودعا المجلس لتدوير الفعاليات في المناطق الطرفية خصوصاً في موسم الشتاء، وتطلّع المجلس لقياس الأثر الإيجابي اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً إثر انتهاء أي معرض أو مؤتمر، كون بعض المعارض سلبية واستهلاكية وليس لها مردود مالي يعزز مستويات الدخل الوطني، وناشد المجلس هيئة المعارض دراسة معوقات الاستثمار في البنى التحتية للمراكز والمعارض وتذليل العقبات.

و طالب المجلس في جلسته العادية الحادية عشر من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي، والعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.‪ ‬

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية، والإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للإسراع بتحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.

وشدد قرار المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة، ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبًا الوزارة بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية، وزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية، ودراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري،

وتساءل المجلس عن غياب الشراكات بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والجامعات السعودية والجمعيات العلمية العالمية لتفعيل قطاع المؤتمرات العلمية العالمية في المملكة. وطالب بشراكات إستراتيجية مع هيئة السياحة، والهيئة العامة للترفيه، لجذب المعارض والمؤتمرات للأماكن السياحية والترفيهية، وشراكات مع المنظمات العالمية المعروفة في العلوم المختلفة لاستضافة مؤتمراتها العالمية في المملكة، و وضع معايير لتنظيم وتصنيف الفعاليات التي تقام في المملكة لتمكين المهتمين والمتابعين من معرفة تفاصيل المؤتمرات والفعاليات.

وناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1443/1442، وطالب الهيئة بتطوير البنية التحتية للبوابة، وتنفيذ سوق للمنتجات التراثية والحرفية.

وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1443/1442، وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مقترح التعديل نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1439/7/9، وطلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام؛ وصوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة؛ وأعيد الموضوع إلى اللجنة لدراسته بناءً على المادة (الرابعة والأربعين) من قواعد عمل المجلس واللجان.

ووافق المجلس خلال الجلسة اليوم على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في السعودية، ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان، كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.