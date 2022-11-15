أكد برنامج «مساند» أن مسؤولية مكتب الاستقدام عن العمالة المنزلية التي تم استقدامها، تكون لمدة لا تزيد على 90 يوما (3 أشهر) من تاريخ قدومها إلى السعودية.

وقال «مساند»: بعد انقضاء فترة الـ90 يوما، تكون مسؤولية العامل على الطرف الثاني «صاحب العمل» وذلك حسب ما هو موضح في بنود العقد، ولمزيد من المعلومات حول استقدام العمالة المنزلية يمكن زيارة الرابط https://musaned.com.sa/ar/faq.

وكشف أن مكاتب الاستقدام لها الحق بقبول ورفض طلبات الاستقدام التي تردها من أصحاب العمل، وفي حال قبول الطلب فإن المكتب ملزم بتوفير المواصفات المطلوبة خلال المدة والتكلفة المعلن عنها في بوابة «مساند».

وشدد على أنه خلال فترة التجربة، يمكن للمستفيد إثبات رفض العاملة للعمل عن طريق لجان الفصل في خلافات العمالة المنزلية، أو بتوثيق من المرخص له، ومن ثم يتم رفع شكوى من خلال منصة «مساند»، وستتم متابعتها من قبل المنصة.