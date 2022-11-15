تفقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، صباح اليوم (الثلاثاء)، مركزي السيل والعطيف ضمن جولات سموه للمراكز التابعة لمحافظة الطائف. والتقى بالأهالي، واستمع لمطالبهم، واطلع سموه على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، يرافقه في تلك الزيارة مسؤولو الإدارات الحكومية.

وتأتي تلك الجولات التي ينفذها محافظ الطائف بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إذ تفقد سموه الأسبوعين الماضيين كلاً من مركز دغبج فيضة المسلح، الحفائر، الفريع بالنجيل، المحاني، العاند، عشيرة، آل مشعان، الفيصلية، العقيق، السيل الكبير، العطيف.

وأشاد عدد من المواطنين في تلك المراكز بالجهود التي يقدمها محافظ الطائف والمتابعة الدائمة التي تهدف إلى تسريع الخدمات والمشاريع والوقوف على مطالب السكان وتلمس حاجاتهم من خلال الاستماع لهم شخصياً.