ينظم المركز الطبي الدولي بجدة حملة جديدة للتوعية خلال وقت قصير بعد حملتي التوعية بسرطان الثدي وسرطان البروستاتا، إذ نظم المركز الطبي الدولي حملة للتوعية بمرض السكري تحت عنوان «لا تأخذ نصف علاج» بمناسبة اليوم العالمي للسكري، وقد استغرقت فعاليات الحملة 3 أيام (من 14 إلى 16 نوفمبر)، وقد أقيمت في كل من المقر الرئيسي بمستشفى المركز الطبي الدولي وفرع مجمع العيادة الأولى بمركز إيتوال اللذين اكتسيا باللون الأزرق عبر واجهة كل مبنى ومن خلال الفعاليات الداخلية.

وقد اشتملت الحملة على العديد من الأنشطة التفاعلية مثل توزيع المطبوعات للتوعية بخطورة الإصابة بالسكري وسبل الوقاية من الإصابة به، وكيفية التعامل معه في حالة الإصابة، إضافة إلى استقبال استشاريي الغدد الصماء والسكري وأخصائيي التغذية والمثقفين الصحيين للحضور والإجابة عن أسئلتهم، فضلاً عن البرامج الإذاعية على راديو مكس إف إم.

كما تضمنت فعاليات الحملة استقبال العديد من الراغبين في إجراء الفحوصات المجانية للسكر التراكمي للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري.

وركزت الحملة على نشر الوعي والتثقيف الصحي بأنواع مرض السكري الذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً في العالم، وأسباب الإصابة، والمضاعفات المحتملة المصاحبة له؛ مثل: القدم السكرية واعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلية السكري ومشكلات الأسنان وغير ذلك.

ودعت الحملة إلى ضرورة إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن احتمالية الإصابة بالسكري للوقاية منه، وتجنب الإصابة بمضاعفات خطيرة في حالة الإصابة.