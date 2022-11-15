أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ في المملكة أنجزت أكثر من 4.3 مليون خدمة للمستفيدين من محاكم التنفيذ، وذلك بشكل إلكتروني عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa دون الحاجة لزيارة المحاكم ودوائر التنفيذ، خلال العام الحالي 2022م.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 800 ألف طلب تنفيذ تم استقبالها عبر بوابة ناجز خلال العام الحالي، وتم صدور أكثر من 1.4 مليون قرار، وأكثر من 600 ألف طلب إنهاء إلكتروني وأكثر من 1.5 مليون حوالة مالية تمت بشكل آلي للمستفيدين عن بُعد.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد دشّن في شهر مارس الماضي «المحكمة الافتراضية للتنفيذ» التي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق لصاحبه، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة «نافذ».

وأوضحت وزارة العدل، أن التنفيذ الفعال للتحوّل الرقمي من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز.