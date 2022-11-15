التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم (الثلاثاء)، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الأخوية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، والوفد الرسمي لرئيس دولة الإمارات.