أكد الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة من الأزمات, منوهاً بأهمية هذه القمة والعمل على نجاحها.

وأوضح خلال كلمته التي ألقها في افتتاح أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي, أنه شرف لإندونيسيا أن تستضيف قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن إندونيسيا تركز على أهمية مبدأ الحوار لسد الفجوات والاختلافات؛ لمواجهة التحديات العالمية، وإيجاد حلول حسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأفاد الرئيس الإندونيسي أن عام 2023 سيكون أشد صعوبة على العالم، مبينًا أن أزمتي الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، تؤثران على الدول النامية.

كما حث الرئيس ويدودو قادة دول العالم على «عدم إدخال العالم في دهاليز الحروب»، مشددًا على أهمية الاستعداد لمواجهة أي جائحة مستقبلية, من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة،والتعاون المشترك بين الدول لدعم التعافي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي, والتركيز على تحول الطاقة.