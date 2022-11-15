بدأت اليوم أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.

ورأس وفد المملكة في القمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وفور وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

ويضم الوفد الرسمي في القمة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، و وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ عبدالله بن عامر السواحة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالله الجلاجل.