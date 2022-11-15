رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس، في قاعات الاجتماعات بمكتبه بالإمارة، الاجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد الحقباني، والوكلاء المساعدين ‏ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات.واطلع أمير تبوك على تقارير سير العمل في المحافظات، مؤكداً أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة الحقيقية التي يشعر بها المواطن والمواطنة، وتلمس حاجاتهم وتفقدهم واستشعار أحوالهم وكذلك خدمتهم والعمل المستمر لتحقيق مطالبهم، بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الهانئة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية.وأشار أمير تبوك إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة وتروجينا)، التي يشرف عليها ولي العهد، والتي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى ما ستوفره تلك المشروعات من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية ليس في منطقة تبوك فقط، بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن. وأكد أمير تبوك بهذا الخصوص على دور المحافظين بالمنطقة بأهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالها. بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات، ووجه أمير تبوك باتخاذ اللازم حيالها.