بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لناتاشا بيرك موسار بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية سلوفينيا.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والرقي.