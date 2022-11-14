أطلقت وزارة المالية من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، من خلال نظام تحصيل للجهات الحكومية والتي تتيح للمستفيد إتمام عملية دفع رسوم خدماته عبر المنصة الخاصة بكل جهة حكومية تعمل لديها الخدمة عبر وسائل الدفع البنكية: مدى، وفيزا، وماستر كارد، وسداد.

وتأتي هذه الخدمة ضمن سعي الوزارة إلى تطوير وتنظيم البنية التحتية في التقنيات المالية للجهات الحكومية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تقديم خدمات رقمية موحدة ومتكاملة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق رؤية السعودية 2030.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تحسين تجربة العميل ودعم مسيرة التحول الرقمي في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل عبر منتجات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات الرقمية الحكومية المقدمة لهم.

وأوضح وكيل وزارة المالية للإيرادات طارق بن عبدالله الشهيبان، أن هذه الخدمة التي تطلقها الوزارة من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تأتي ضمن منظومة منتجات المركز الرامية لدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تساهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة واحدة وفي مكان واحد عبر الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني للجهات الحكومية، كما يمكن من خلالها الدفع من داخل أو خارج المملكة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية ممثلة بمنصة أبشر ووزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وغيرها من الجهات الحكومية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبدالرحمن الحرقان، أن المركز يسعى من خلال إطلاق هذه الخدمة لتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءة وفاعلية تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع نسبة رضا المستفيدين مما سيسهم في رفع جودة الحياة في المملكة.