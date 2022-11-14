علمت «عكاظ» أن وزارة التعليم حذرت معلميها أخيراً، من الوقوع في مخالفات الجرائم المعلوماتية والتي تتعلق بتصوير إجابات الطلاب والطالبات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء عن قصد أو من دون قصد.

وتسلمت إدارات التعليم بالمملكة أنظمة وإجراءات الاختبارات لتطبيقها من دون الإخلال بالعملية التعليمية، والتي تتضمن التحذير من تصوير إجابات الطلاب والطالبات أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت إلا للدواعي الرسمية كالتحقيق وما شابه ذلك، مؤكدة أن من يقوم بذلك سيكون مسؤولاً أمام الجهات الرسمية.

ووفقاً للدليل الإجرائي للاختبارات التحريرية (اطلعت عليه عكاظ)، بينت الوزارة أنه يمكن استخدام التقنية الإلكترونية الحديثة في عمليات إعداد الأسئلة والتصحيح والرصد، بشرط أن تتحقق في الأسئلة المعايير والشروط، وعلى إدارة التعليم متابعة الأمر. وأكدت الوزارة أهمية أن تدرس عينة من أسئلة كل مدرسة من قبل المشرفين واتخاذ اللازم، وفي حالة الإخلال بضوابط التصحيح الآلي يوقف العمل بها فوراً.