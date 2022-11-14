أحال مرور منطقة حائل بالتنسيق مع الدفاع المدني مواطناً إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه بعد عبوره بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة الحائط. وينص نظام المرور على غرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، في 6 مخالفات، قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وأصحاب الحيوانات السائبة على الطرق، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، وأخيراً تمت إضافة الفقرة السادسة المتعلقة بعبور الأودية أثناء جريانها.في غضون ذلك، أنقد الدفاع المدني في حائل (4) أشخاص احتجزوا داخل مركبة بوادي الحفنة، كما باشر بلاغاً عن غرق طفل في مستنقع مائي. وشهدت حائل هطول أمطار غزيرة شملت محافظات بقعاء والشنان والشملي وموقق وسميراء ومدن الروضة والأجفر ومركز البعايث ومركز العش وبعض القرى والهجر.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة حتى يوم (الثلاثاء) القادم، وحثت الجميع على اتباع السبل الآمنة عند هطول الأمطار والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني حرصاً على سلامتهم.