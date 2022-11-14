بعد ٢٤ ساعة من إعلان الدفاع المدني في حائل وفاة الطفل خليوي سالم خليوي (٩ سنوات) غرقاً في حفرة بقرية ثويليل (266 كيلومتراً جنوبي حائل) أثناء لهوه قرب منزل أسرته، قال والده لـ«عكاظ» والحزن يعتصر قلبه على فلذة كبده إن نجله سقط في حفرة يبلغ عمقها 4 أمتار وتبعد نحو 500 متر من منزله، مطالباً بمحاسبة المقاولين الذين يتركون مثل هذه الحفر دون مصدات أو حماية تحمي الصغار، مؤكداً في ذات الوقت أنه تقدم ببلاغ إلى محافظة الحائط يطالب فيه بمحاسبة المتسبب في حفر هذه «المصيدة» للأطفال، والعمل على طمر كل الحفر التي تتربص بالأطفال في مواسم الأمطار، وقال: «أمس فقدت ابني، ولا أعلم من أقاضي في سبب وفاته.. أطالب المسؤولين بالتدخل في هذا الأمر وإنصافي».من جانبه، جدد سليمان (شقيق الغريق) مطالب الأهالي بإيجاد حل نهائي وحاسم للمستنقعات والحفر المنتشرة في القرية حفاظاً على حياة الأبرياء وقال لـ«عكاظ»: «سمعت صراخ الأطفال خارج المنزل وهرعت مسرعاً فوجدت طفلاً معلقاً في حافة الحفرة واثنين داخلها، ونجحت في إنقاذ اثنين ولم أتمكن من إنقاذ خليوي، وأبلغنا الدفاع المدني في الحائط، وجلسنا في طرف الحفرة في انتظار وصول فرقة غوص من حائل لانتشال الجثة».