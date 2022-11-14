عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى أمس (الأحد)، اجتماعها الأول من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي اشتملت على العديد من التقارير والموضوعات.وأقرت الهيئة العامة في الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، إحالة التقارير المقدمة من لجان المجلس المتخصصة أمام المجلس، ومنها تقارير سنوية لعدد من الجهات والأجهزة الحكومية، وعدد من مشاريع الأنظمة، ومقترحات مقدمة وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى، ومذكرات التفاهم والتعاون في مختلف المجالات.يشار إلى أنَّ نظام مجلس الشورى ينص في مادته الحادية والعشرين على أن تكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تتكون من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة، وتختص الهيئة العامة وفق قواعد عمل المجلس وإجراءاته واللائحة الداخلية للمجلس في وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، وعدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.