شارك وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود ليلي الرويلي، وبمشاركة أعضاء المجلس سعد صليب العتيبي، والدكتورة ريمة صالح اليحيا، والدكتورة أسماء المويشير، في الاجتماع البرلماني المنعقد بمناسبة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس النواب المصري، الذي يعقد في شرم الشيخ.وتضمنت مشاركة وفد مجلس الشورى حضور العديد من الجلسات خلال أعمال الاجتماع التي شملت مناقشة معالجة أزمة المناخ، والأدوار التي تقوم بها البرلمانات في معالجة أوجه الترابط بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، كما تضمنت جلسات الاجتماع إطلاق حملة الاتحاد البرلماني الدولي المقبلة لحشد البرلمانات من أجل اتخاذ الإجراءات بشأن حالة الطوارئ المناخية.وناقشت جلسات الاجتماع دور البرلمانات في دعم المستقبل بشكل مستدام وزيادة الطموح وتسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة.