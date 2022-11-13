استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه اليوم (الأحد)، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل.

واستمع الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي لشرح موجز عن الإستراتيجية الوطنية للصناعة وأثرها على الاقتصاد، ودور الوزارة في تقديم الخدمات لمحافظة جدة؛ نظراً لأهمية جدة الصناعية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين في المحافظة.