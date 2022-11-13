نجحت «صحة الطائف» في اكتشاف (16) سيدة مصابة بسرطان الثدي في مراحله الأولى وتم تحويلهن جميعاً للمتابعة والعلاج.

وكشف الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان أن عدد السيدات اللاتي تم فحصهن ضمن فعاليات البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر خدمة العيادات الطبية بواسطة أجهزة «الماموغرام»، بلغ 1437 سيدة.

وأوضح الحميدان أن الحملة التي نفذتها إدارة البرامج والتوعية الصحية بصحة الطائف تحت عنوان «رايتك وردية»، ركزت على تشجع السيدات على إجراء الكشف المبكر بجهاز الماموغرام، لما له من أهمية كبيرة في اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات المشتبه في إصابتها خلال الحملة بلغت 92 حالة، تحتاج لإجراء فحوصات إضافية للتأكد، كما بلغ عدد المستفيدين من التوعية الميدانية 229863، وعدد المستفيدات من التوعية الإلكترونية 70200.