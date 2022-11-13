أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

حيث يبدأ التقديم غداً (الإثنين) الموافق 20 /04/ 1444هـ.

وأشارت الرئاسة إلى أن التقديم سيستمر لمدة يوم واحد على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- الاستعداد للعمل في أي وقت.

3- أن لا يكون على رأس عمل آخر.

4- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

5- اجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الرئاسة للتقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بها وذلك بالدخول على الرابط التالي:

( https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )

وبينت الرئاسة أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.