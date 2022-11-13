يتحقق ديوان المحاسبة من 19 بحثاً علمياً في جامعة الطائف بعد ملاحظة ضخ نصف مليون لكل بحث، وأن الصرف يتم بأسماء منسوبين في عمادة البحث. وعلمت «عكاظ» أن الديوان طالب الجامعة بموافاته بعقود مشاريع الأبحاث وميزانياتها المعتمدة، لاستكمال أعمال المراجعة والوقوف على ما يفيد الانتهاء من المشاريع البحثية وكافة المؤيدات، كما طالب كذلك موافاته بتقارير الإنجاز متضمنة تقريراً بمصروفات كل بحث، والبيان التفصيلي لجميع المستشارين والفنيين المشاركين في أعمال مشاريع الأبحاث ومؤيدات استلامها واعتمادها وما وصلت إليه من مخرجات.يشار إلى أن الأبحاث 19، تشمل 4 أبحاث عن الورد الطائفي، وأخرى عن الرمان والزيتون البرّي والزراعة المستدامة ومكافحة الآفات وتقليل معدلات التلوّث البيئي للهواء، ومعالجات مياه الصرف الصحي، ودراسات عن أسباب وراثية للتوحد ونقص الانتباه وفرط النشاط.من جانبها، تواصلت «عكاظ» مع مدير العلاقات والإعلام بجامعة الطائف سلمان الثقفي، حول مطالبات ديوان المحاسبة ومدى تحقق الجامعة من الأبحاث، لكنه فضل الصمت.