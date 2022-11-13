تشكو المراكز الصحية، داخل وخارج الطائف، من عجز في كوادر مساعدي أطباء الأسنان والتمريض بفعل النقص أو التسرب لأداء واجبات لأعمال إدارية ما شكّل تدنياً في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى وكثرة شكاواهم.وكشفت مصادر مطلعة بصحة الطائف لـ«عكاظ» نقص حشوات الأسنان المؤقتة والدائمة في العيادات الداخلية والخارجية، ما تسبب في تصاعد شكاوى المراكز، الأمر الذي دفع أحد مسؤولي إدارة طب الأسنان إلى التهديد بإجراءات صارمة ضد الأطباء الذين يحولون حالات تستدعي التحويل؛ وذلك عطفاً على ما تمت ملاحظته أخيراً من تحويلات كثيرة للأطفال من المراكز الصحية لمركز طب الأسنان التخصصي وعدم محاولة علاجهم بالمركز. وأشارت المصادر إلى أن تحويلات المراكز الصحية جاءت في ظل ما تعانيه عياداتها من نقص التمريض والمواد والأدوات، وسبق لأكثر من مركز صحي المطالبة بتأمين حشوات مؤقتة ودائمة وبنج للأسنان. وأشار أحد المراكز إلى أنه تم عمل طلبية عاجلة في محرم الماضي ولم تتوفر الطلبية، فيما لفتت مطالبات أكثر من مركز صحي حاجتهم لـGIC وTF وAnesthesia لضمان عدم توقف عمل العيادة. في غضون ذلك، أخلت إدارة طب الأسنان مسؤوليتها من تغطية نقص الكوادر التمريضية وأرجعت المسؤولية إلى إدارة الصحة العامة. وتواصلت «عكاظ» مع متحدث صحة الطائف سراج الحميدان الأسبوع الماضي للاستفسار عن شكاوى عيادات الأسنان حول نقص الكوادر التمريضية بعيادات الأسنان والحشوات الدائمة والمؤقتة، إضافة للبنج وأعطال أجهزة الأشعة والتحميض وتأخر المواعيد، ولفت المتحدث إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة ولم يصل رد.