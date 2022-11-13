استبشر أهالي بيشة بصدور قرار تكليف الدكتور عبدالرحمن عبدالله آل حامد محافظاً، وبمباشرته مهماته، ورصدت «عكاظ» جملة من المطالب للأهالي. ولخص محمد السعدي، من سكان مركز الجنينة، المطالب في ازدواجية طريق الجنينة الدحو، وربط المركز بطريق الرين بيشة بطريق محوري والاهتمام بالقرية التراثية، وإنشاء محطة مياه تخدم شمال الجنينة وقراها، ومكتب للخدمات البلدية، وقسم مناوب بالمركز الصحي لبعد المسافة والحوادث المستمرة على طريق الرين - بيشة. كما طالب بالاهتمام بالأسواق الشعبية وتطويرها وإيصال خدمات السفلتة والإنارة والأرصفة للمخطط السكني؛ الذي يفتقد الكثير من الخدمات وإنشاء حديقة مع الاهتمام بمداخل الجنينة؛ كونها البوابة الشمالية لمنطقة عسير، والحد من العشوائيات والتعديات، خصوصاً على طريق الرين - بيشة. علي المعاوي، من سكان حي الحرف، يتطلع لازدواجية طريق الحرف الهيشة، وإنشاء جسر رديف للحالي ومعالجة وضع الشوارع وخدمة الحي بمشروع للمياه وآخر للصرف، واعتماد الحرف ضمن مربعات دوريات الأمن والمرور. أما محمد الحارثي فيتطلع لازدواجية الطريق العام، وتهذيب مساره بمعالجة المنعطفات الخطرة، ومعالجة عقبة العزيلاء وإنشاء جسور على الأودية لخدمة جمح والقوباء والغفرات والفطحة والمحالة. ويطالب علي الأكلبي باعتماد ازدواجية الطريق من بيشة حتى جرب، واعتماد مراكز أمنية وإسعافية على الطريق. من جانبه، طالب شايع القحطاني علي الشمراني بازدواج طريق بيشة تثليث، وخدمته بمركز للهلال الأحمر والدفاع المدني ويأمل شباب بيشة دعم نادي بيشة بإنشاء المقر الذي كان مخططاً له، كما طالبوا بافتتاح نادٍ آخر، كذلك بالاهتمام بالجوانب السياحية، وتفعيل سياحة الآثار. ويطالب محمد الشهراني باعتماد مستشفى صمخ، مشيراً إلى أن مركز صمخ بعيد عن المستشفيات، وهناك حاجة ماسة لهذا المرفق.عبدالرحمن آل حامد.