يعاني المواطن تركي بن سليمان الفهيد من وجود عمود تيار تابع لشركة الكهرباء داخل حدود منزله في أحد أحياء محافظة الأسياح. ويقول إن «ماسورة الكهرباء» تقبع داخل منزل العمر الذي يقوم ببنائه ولا يستطيع إكمال السور الخارجي بسبب العمود. وخاطب المواطن الفهيد بلدية محافظة الأسياح؛ التي تفضلت باستكمال اللازم وخاطبت شركة الكهرباء لإزالة الضرر عن أرضه: «أتمنى من الجهات المسؤولة إزالة الضرر لأتمكن من إكمال بناء المنزل.. توقف البناء بسبب عمود الكهرباء، والشركة طالبتني بتحمل تكاليف إزالة الضرر على حسابي الخاص، ومبررهم أني لم أقم بالإبلاغ عن الضرر وقت حدوثه»!