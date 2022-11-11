تعرض سوق الفواكه والخضار «القديم» بمدينة بريدة صباح اليوم (الجمعة) لهبوط جزئي دون وقوع أي إصابات بشرية حسب المعلومات الأولية. وتشير التفاصيل إلى تلقي غرفة العمليات بالدفاع المدني بلاغاً مفاده حدوث هبوط في أجزاء من سقف مظلة سوق الفواكه، وتم إغلاق المظلة بالكامل وإخلاؤها ومنع الدخول إليها.

وأبدى عدد من الباعة بالسوق استياءهم من تأخر نقلهم إلى السوق الجديد، حيث قال أحد الباعة بالسوق عبد الكريم الحمد: «السوق الحالي مضي نحو 40 عاماً على إنشائه، ومع مرور الزمن أعتقد أنه وفى وكفى، وحان الآن الانتقال للسوق الجديد الذي تأخر كثيراً».

وتساءل المواطن إبراهيم العلي أحد المتواجدين بالسوق: «متى يتم الانتقال إلى مشروع سوق الخضار الجديد ببريدة، لكي تتم الاستفادة منه من قبل الباعة والمتسوقين لما يتميز به من خدمات متنوعة، ولاحتوائه على سوق للأسماك واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة تحت سقف واحد».

يذكر أن أمانة منطقة القصيم تعمل على تنفيذ مشروع سوق الخضار الجديد ببريدة، الواقع بتقاطع طريق الملك خالد مع طريق الصباخ (غرب مدينة التمور)، بمساحة تبلغ 229 ألف متر مربع، ويجري تنفيذ مراحله الثلاث بتكاليف إجمالية بلغت 148 مليون ريال، وتم الانتهاء من مرحلته الثالثة والأخيرة حسب تصريح لأحد مسؤولي الأمانة قبل عدة أشهر.