رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، الحفل الختامي للبرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG بنسخته التاسعة، والمؤتمر المصاحب للبرنامج والذي نُظّم تحت شعار «الطريق إلى حكومة رشيقة..قيادة التغيير لتحقيق رؤية المملكة 2030».

وخلال الحفل، كرّم الأمير سعود 40 قائداً خريجاً من مختلف الجهات الحكومية في المملكة المشاركين في البرنامج الذي استعرض أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية من خلال عدد من الموضوعات تساهم بشكل مباشر في تعزيز المهارات القيادية لدى المشاركين.

وتناول البرنامج عددا من المحاور الرئيسية تشمل التوجهات الحديثة في بناء القدرات لدعم منظومة العمل المؤسسي وبناء فرق العمل وفق منهجيات مؤسسية، بالإضافة إلى عقد جلسات عمل متخصصة في تطبيق مبادئ الإدارة المرنة في التحول الرقمي، وجلسة أخرى عن روح الإدارة، فضلاً عن استعراض التجارب الناجحة لوزارة التجارة في هذا الجانب.

من جانبٍ آخر، كرّم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة، المتحدثين وشركاء نجاح البرنامج من خلال تقديم وقف نخلة لكل متحدث وشريك في مشروع وقف النخيل الذي تشرف عليه جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة.