أدى شجار بين ثلاثة طلاب بالصف الثالث الثانوي في إحدى المدارس بمحافظة بريدة في منطقة القصيم، الثلاثاء الماضي، بإصابة طالب مصري (17 عاما) في عينه، وتم نقله إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر السعودي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وكشف لـ«عكاظ» والد الطالب، أن ابنه زياد شارك في الحصة الثالثة، وحدث الاعتداء من قبل طالبين، ونتج عنه تضرر العين بشدة، وتم نقله من المدرسة بسيارة الإسعاف.

وقال: أجريت له عمليتين بالعين، ولايزال يعاني من ألم شديد، وستُجرى له عملية ثالثة خلال الأيام القادمة، وبحسب إفادة المستشفى، فإن الطالب زياد تعرض لتهتك بالقرنية وجفن العين ونزيف دموي داخلي.

وأوضح والد الطالب المصاب أنه التقى مدير عام التعليم في منطقة القصيم، مؤكداً أنه سيتوجه للجهات الأمنية.

وفي السياق، أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها باشرت بلاغا عن اعتداء شخصين على آخر بالضرب إثر مشادة كلامية بينهم في أحد المرافق، وجرى ضبطهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، فيما أكدت مصادر لـ«عكاظ» أنه تم القبض على أحد الطلاب المعتدين على الطالب زياد مساء أمس (الأربعاء)، والطالب الآخر تم القبض عليه اليوم (الخميس) خارج منطقة القصيم.

«عكاظ» بدورها تواصلت مع مدير عام التعليم بمنطقة القصيم للإيضاح حول الحادثة، إلا أنه التزم الصمت ولم يجب على تساؤلات «عكاظ».