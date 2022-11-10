افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، مهرجان العسل الأول بمركز «كحلا»، على الحد الجنوبي بالتعاون مع الجهات الحكومية بمركزي الربوعة وكحلا، ويستمر لمدة 3 أيام، ويضم 20 ركنا للنحالين، بمشاركة جهات حكومية كأمانة عسير، وصندوق التنمية الزراعية، ووزارة التجارة و القطاع الخيري والتعاوني ممثلاً في جمعيات الخدمات الإنسانية، والتنمية الأهلية بكحلا، والنحالين برجال ألمع وذلك لنقل خبرات الجمعية للأهالي فيما يخص التسويق والتعبئة والتغليف.

يُذكر أن المهرجان يحتوي على فعاليات مصاحبة، وورشة عمل عن أمراض النحل تبدأ من الساعة 4 إلى 8 مساء، فيما يوجد عيادة متنقلة متخصصة في فحص أمراض النحل.