أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، زيارة لمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، شملت مقر إمارة منطقة الرياض وقصر المصمك.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل السديري، وعدد من المسؤولين.

إثر ذلك، تجول خادم الحرمين الشريفين، داخل مبنى الإمارة، استعرض خلالها خادم الحرمين الشريفين تاريخاً حافلاً بالإنجازات، إبان كان أميراً لمنطقة الرياض.

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين إلى قصر المصمك، حيث تجول في أرجائه وما يضمه من مسجد ومجلس (الديوانية)، وفناء رئيس وأفنية أخرى مكشوفة، ودور علوي، وبعض قطع التراث الشعبي، حيث يعد المصمك معلماً تاريخياً وتراثياً شُرِع في بنائه في عهد الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، في عام 1282هـ / 1865م، ويحكي قصة كفاح الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد المملكة العربية السعودية.

رافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الزيارة كل من: الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، وأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبد العزيز.