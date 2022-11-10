حذرت وزارة الداخلية من الوقوع في عمليات الاحتيال عبر المواقع الإلكترونية المزيفة وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الترويج لعروض وهمية للتوظيف، أو التسويق، أو ربح جوائز نقدية وعينية، أو تحديث البيانات البنكية.

وأوضحت «الداخلية» في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» قالت فيها: «ينشط المحتالون بكثرة من خلال المواقع المزيفة وفي شبكات التواصل الاجتماعي، بعروض وهمية.. فلا تكن الضحية القادمة».

كما دعت «الداخلية» للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق «كلنا أمن»، أو من خلال الاتصال على 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 لبقية مناطق المملكة.